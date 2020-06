BIRAGHI, L'Inter deciderà ad agosto: la situazione

Si è aperta ieri la prima finestra riservata all'esercizio dei diritti di riscatto per i prestiti tra club italiani. Ma come riporta il Corriere dello Sport, l'Inter è decisa a prendere più avanti le decisioni in merito. È stata calendarizzata un'altra finestra tra il 17 e il 19 agosto e lì la società nerazzurra ragionerà con la Fiorentina del prestito di Cristiano Biraghi. Al momento è tutto in bilico su questo fronte, anche se i 12 milioni in ballo non sono cifra inarrivabile. Il fatto è che il club di Milano ha intenzione di inserire nuovi innesti sulle fasce e lo spazio che resta è piuttosto poco. Il fatto che Biraghi sia cresciuto nelle giovanili nerazzurre però potrebbe risultare un fattore molto utile in chiave lista Champions. Non sarebbe dunque così sorprendente se Inter e Fiorentina decidessero di prolungare il prestito di Dalbert e Biraghi al 2021.