Biraghi-Inter in prestito: per Il Corriere dello Sport si può fare se salta Zalewski in nerazzurro

vedi letture

L'Inter ha salutato in queste ore Tajon Buchanan in direzione Villarreal, dovendo quindi trovare un'alternativa per le corsie laterali ai titolarissimi Dimarco e Dumfries. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la prima idea dei nerazzurri rimane Nicola Zalewski, in uscita dalla Roma. Occorre, però, che prima il polacco rinnovi il suo contratto con i capitolini, in modo da trasferirsi a Milano in prestito. Solo che proprio il club giallorosso fa resistenza avendo trovato nel frattempo un accordo per la cessione immediata a titolo definitivo al Marsiglia, con la possibilità di incassare 6-7 milioni.

Zalewski sta spingendo per arrivare all'Inter, che intanto però, viste le difficoltà. si sta cautelando con un piano B che porta a Cristiano Biraghi. L’ormai ex capitano Viola tornerebbe alla Pinetina, scrive il quotidiano, anche lui con la formula del prestito dalla Fiorentina.