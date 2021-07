BIRAGHI, In pole al posto di Spinazzola alla Roma

Prosegue il casting per l'esterno della Roma. Il club giallorosso sta valutando diversi profili per sostituire Spinazzola, infortunatosi al tendine di Achille. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in pole ci sarebbe Biraghi. Con l'esterno della Fiorentina in ballo ci sarebbero anche Dijks e Dimarco mentre Gosens piace ma costa troppo, l’Atalanta vuole 20 milioni di euro. Lontano anche Emerson Palmieri che ha già un discorso avviato col Napoli.