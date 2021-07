BIRAGHI, E un futuro incerto. Su di lui la Roma, ma...

Secondo il Corriere Fiorentino, sarà sulle corsie difensive esterne che Italiano chiederà calciatori funzionali alle sue idee. Nel suo 4-3-3 infatti i due esterni di difesa sono diventati uno dei marchi di fabbrica, per questo sono attese valutazioni già a Moena: Venuti e Biraghi sono destinati a cominciare a lavorare da potenziali titolari, anche se il secondo con più incertezza. Sia per il rapporto da sempre precario con la tifoseria, sia per l'interesse della Roma che sarebbe in cerca del sostituto di Spinazzola. Ma sarà difficile, poiché l'intenzione viola è di aumentare la concorrenza sulla fascia.