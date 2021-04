BETTARINI, Iachini-Prandelli, che caos. In difesa...

Il doppio ex di Bologna e Fiorentina Stefano Bettarini - famoso anche per la sua vita da showman dopo aver concluso la carriera di calciatore - ha parlato alle colonne de Il Corriere Fiorentino, soffermandosi sui temi in vista della gara di domenica: "La Fiorentina a Bologna deve fare punti e dimostrare di volere uscire da questa situazione al più presto, andare in campo con la consapevolezza che per i tifosi è troppo importante restare in A. Viola così in basso? Con questi giocatori non me lo aspettavo. Il cambio tecnico ha creato confusione. Ho giocato con Iachini e Prandelli mi ha allenato, e sono due tecnici completamente diversi. Forse andava fatta una scelta e portata avanti. Su chi puntare in futuro? Credo che Gattuso e De Zerbi siano gli allenatori che possono dare qualcosa in più. Juric? Ha avuto la scuola di Gasperini ma organici meno competitivi: è uno che ti fa mangiare bene con gli avanzi della sera prima. I difensori viola? Non mi fanno impazzire Milenkovic e Pezzella, perciò la prima cosa che farei è di cercare due centrali forti. Caceres invece lo terrei".