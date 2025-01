BERTONI, Conte stia attento alla Viola. Specie sulle fasce

FirenzeViola.it

Ai taccuini de Il Mattino, l'ex centravanti viola Daniel Bertoni ha rivolto lo sguardo all'imminente Fiorentina-Napoli, in programma sabato al Franchi: "Scontro diretto per la Champions, sfida apertissima tra due squadre che hanno bisogno di vincere per coltivare le loro legittime ambizioni. Faccia attenzione il Napoli alla squadra di Palladino, allenatore giovane e con idee chiare, in particolare al gioco sulle fasce".

Su Kean: "L’esplosione di Kean è merito del calciatore e anche della fiducia che gli ha dato il tecnico, facendolo sentire al centro del progetto: è un altro rispetto alla Juve, dove si notava che era nervoso perché si sentiva sotto esame".

In chiusura sul match di sabato: "Un vincente come Conte è in grado di migliorare la squadra. Ha sempre centrato risultati importanti e sta procedendo su questa linea a Napoli. Dove c’è anche un mio ex compagno, Lele Oriali. Ci ritrovammo proprio a Firenze dopo le tante sfide con l’Inter e l’Italia. In campo il suo lavoro era prezioso come adesso nello spogliatoio: forma un grande tandem con Conte".