BERNARDESCHI, Il grande ex. Ma il rinnovo latita

Federico Bernardeschi sarà uno dei grandi ex di Juventus-Fiorentina. Il Corriere dello Sport sottolinea come quest'anno sia riuscito a trovare il suo spazio nello scacchiere di Max Allegri, ma anche come le riflessioni sul rinnovo siano in corso: la Juventus vorrebbe prolungargli il contratto ma scendendo dagli attuali 4 milioni ai 2,5-3 bonus inclusi. Un'ipotesi che non sembra scaldare il giocatore, che però dovrà risolvere la questione entro la fine dell'anno.