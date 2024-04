BERGAMO, 3mila richieste per 500 biglietti: la situazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La situazione biglietti per la partita di domani della Fiorentina contro l'Atalanta è più che complicata. Come riporta La Nazione infatti, a fronte delle circa 3mila richieste di acquisto dei tagliandi giunte alle associazioni dei tifosi nelle ultime ore, il settore ospiti potrà contenere non più di 500 persone, causa lavori di restyling dell'impianto. Sono stati privilegiati i tifosi sempre al seguito della squadra ma è possibile che ci siano tifosi viola anche in altri settori oppure che qualcuno si metta in marcia lo stesso senza il prezioso ticket di accesso allo stadio.