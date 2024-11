BERARDI, Non convince i viola. Si riaccende R. Vargas

FirenzeViola.it

La Fiorentina non si concentra solo sull’attaccante: tra le priorità per il mercato di gennaio c’è anche l’arrivo di un esterno per rafforzare le fasce a disposizione di Raffaele Palladino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Daniele Pradè e Marcello Goretti stanno lavorando per portare a Firenze Ruben Vargas, nome già seguito a lungo in passato. Già nel gennaio scorso e poi durante l’estate si era parlato del suo possibile arrivo, e ora potrebbe essere il momento giusto per concretizzare l’operazione. Invece, l’obiettivo non sarà Domenico Berardi.

L’attaccante del Sassuolo non convince Rocco Commisso per due ragioni: l’età e, soprattutto, il costo. Giovanni Carnevali continua a valutare il giocatore intorno ai 15 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva per un elemento che milita in Serie B. Inoltre, anche le condizioni fisiche di Berardi sollevano perplessità tra lo staff viola.