Senza Berardi ma con Volpato: l'ex Roma scalpita in vista di Sassuolo-Fiorentina

In casa Sassuolo scatta l’ora di Cristian Volpato, il sostituto naturale e (salvo sorprese) designato di Domenico Berardi. Lo scrive il Corriere dello Sport, che fa il punto sull'ex Roma, finito in estate anche in orbita Fiorentina: Volpato cerca spazio fin dall’inizio della stagione, dopo il ritorno in Serie A, ma le occasioni non sono state molte, contando 8 presenze per 308’ giocati e caratterizzati da 3 assist da 4 punti contro Cremonese, Cagliari e Pisa (pesante a Thorstvedt per il 2-2 in casa al 95’). Gli sono toccati scampoli di gare, ma adesso l’infortunio muscolare che terrà fuori Berardi un paio di mesi apre nuovi scenari per il 22enne di origini australiane, pure in chiave mercato a gennaio.

Fabio Grosso potrebbe fare altre scelte e perfino cambiare assetto, ma sabato contro la Fiorentina al Mapei Stadium-Città del Tricolore sarebbe una sorpresona stravolgere e non dare subito una chance a Volpato, ribadisce il Corriere.



