Fazzini è ancora ko. In difesa al posto di Pongracic ci sarà Comuzzo

La Fiorentina non perde nemmeno un minuto: anche ieri, come martedì, è andata in scena una doppia seduta al Viola Park, con l’obiettivo di preparare al meglio il delicatissimo match di dopodomani contro il Sassuolo. Come spiega questa mattina La Nazione, Vanoli vuole il primo successo in campionato e lo pretende subito, con ritmi da vigilia vera e un gruppo chiamato a stringere i denti e cambiare passo, specie dopo il «patto» stretto con i tifosi domenica a Bergamo. E la buona notizia è che, da ieri, tutta la rosa ha risposto presente.

L’unico assente resta Fazzini, ancora alle prese con del lavoro differenziato dopo il problema alla caviglia rimediato nella parte finale della gara contro l’Aek. A Reggio Emilia mancherà Pongracic, squalificato, ma la Fiorentina ci arriva comunque con la sensazione di avere di nuovo qualche arma in più. Comuzzo in tal senso, dopo un lungo periodo in naftalina, sembra infatti il favorito ad agire in coppia con Ranieri.