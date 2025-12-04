De Magistris sulla Viola: "O si mette a correre o sono guai. Ma resto ottimista"

vedi letture

Nel corso di un'intervista concessa a La Nazione, Gianni De Magistris - ex campione fiorentino della pallanuoto che ieri ha compiuto 75 anni - ha commentato anche il momento che sta vivendo la Fiorentina, di cui è notoriamente un grande tifoso: "Penso che la squadra vista finora è stregata: o si mette a correre o sono guai, ci vuole il lavaggio del cervello. Ma sono ottimista, anche se non abbiamo fuoriclasse il suo valore non è certo da ultimo posto".