BELTRAN, Valutazioni in corso in vista di gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, in vista del mercato di riparazione, Christian Kouame sembra destinato a restare in maglia viola, tant'è che presto dovrebbe arrivare anche il prolungamento di contratto. A tornare in discussione, però, è Lucas Beltran. In estate lo aveva cercato il Galatasaray, mentre in Argentina si parla di un possibile ritorno al River. L'argentino non ci pensa e anzi è deciso a convincere Palladino a dargli più spazio, ma in società le valutazioni sono iniziate.