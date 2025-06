Beltran riflette sul futuro, La Nazione: "Il River si è fatto avanti: no al prestito"

La Nazione si occupa del futuro di Lucas Beltran, volato con la compagna Guillermina in Giappone dove sta trascorrendo le sue ferie. In attesa del giudizio del nuovo tecnico, c’è il River Plate che ha già parlato con la Fiorentina nelle scorse settimane. I viola hanno detto di no al prestito, si era intavolata un’operazione a titolo definitivo per circa 10 milioni. Da capire ancora la volontà dell’attaccante nonché il giudizio del prossimo allenatore.