Calciomercato La Fiorentina ha accettato l'offerta del Flamengo per Beltran: decide il giocatore

La Fiorentina ha accettato l'offerta del Flamengo per Lucas Beltran da 12 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus. I brasiliani hanno deciso di accontentare la richiesta da 15 milioni del club viola, rompendo gli indugi pur di accogliere l'argentino nel minor tempo possibile. Pradè e Goretti hanno deciso di dire sì, anche perché lo stesso attaccante era già finito da settimane tra i giocatori potenzialmente in uscita e l'offerta brasiliana è in linea con la valutazione del club di Commisso.

Palla al giocatore

Adesso spetterà a Lucas Beltran, i quali agenti da oggi tratteranno direttamente col Flamengo, accettare o rifiutare la proposta del club Rubro-negro. I brasiliani sono pronti ad accontentare il giocatore anche da un punto di vista economico, che fino ad oggi ha sempre risposto con freddezza a un potenziale ritorno in Sudamerica.

Il richiamo dell'Europa

Beltran si sta allenando regolarmente agli ordini di Pioli in Inghilterra, ma nelle prossime ore dovrà decidere se dire sì al Brasile o se rifiutare ed aspettare una proposta dall'Italia o dall'Europa. Già le prossime ore saranno decisive per capire quale direzione vorrà prendere l'argentino, che è chiamato a rispondere velocemente col Flamengo pronto anche a cambiare obiettivo se non dovesse arrivare una risposta affermativa di Beltran. In questo senso, in Brasile, si parla di Castellanos della Lazio come potenziale alternativa.