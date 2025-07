Troppa distanza tra domanda e offerta per Kessie. Con Sohm ok l'ingaggio

Secondo quanto riporta stamani La Nazione, resta sullo sfondo la pista che porterebbe Franck Kessie alla Fiorentina. I 3,5 milioni a stagione che il club viola potrebbe offrire al centrocampista non sembrano bastare, visto che l'attuale giocatore dell'Al Ahli punta a uno stipendio annuo da 6 milioni. Una cifra fuori parametro per la Fiorentina in questo momento, a differenza di Simon Sohm per il quale l'accordo sull'ingaggio c'è già. Restano da rispettare i tempi, ma Pradè farà una proposta concreta al Parma per il centrocampista.