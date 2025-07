I giorni di Beltran. Tra Flamengo e speranze europee, la situazione

Le ultime ore sono state quelle di Lucas Beltran, in Inghilterra con la squadra ma in costante contatto con il proprio agente. Come riporta La Nazione, il Flamengo insiste e si è avvicinato molto alla richiesta di 15 milioni che fa la Fiorentina per il Vichingo argentino. Nessuna offerta formale, ma situazione portata avanti da intermediari. Se Beltran dovesse aprire al trasferimento in Brasile la proposta economica alla Fiorentina sarebbe automatica. Apertura che al momento non c’è. Vedremo se arriverà un’alternativa europea più gradita all’attaccante. Ma la sensazione è che in questa finestra di mercato Beltran possa salutare