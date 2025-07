Trevisani sicuro: "La Fiorentina può lottare per la Champions. Il Viola Park porta grandezza"

vedi letture

Riccardo Trevisani, ospite negli scorsi giorni della Fiorentina al Viola Park, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "Rivedere Pioli mi ha fatto una bella impressione. Lo stimo molto e poi adesso è migliorato molto, come allenatore e come personalità. Credo sia un tecnico forte e idoneo per questo contesto che conosce bene. Credo sia perfetto per la Fiorentina, che farà una grande stagione. Il quarto posto per me è alla portata. Il prossimo sarà un campionato con molte poche certezze, squadre come Bologna e Fiorentina, che si sono avvicinate negli scorsi anni, potranno lottare per traguardi importanti".

Questo il commento di Trevisani sul Viola Park: "La grandezza porta grandezza. Se uno vede un posto del genere si convince che questo club punta in alto. Ci vorrà del tempo ma la Fiorentina punta in alto. Non c'ero mai stato, ora lo vedo ed è un posto all'avanguardia. Sono stato a Valdebebas, centro sportivo del Real Madrid, qui non ci siamo molto lontani".