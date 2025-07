Oltre 20 milioni da smaltire. La tabella del Corr.sport sugli esuberi da piazzare

Nei prossimi giorni la Fiorentina dovrà lavorare in maniera approfondita sul mercato collaterale, ovvero quello incentrato sullo “smaltimento” degli esuberi. Come riporta stamani il Corriere dello Sport - Stadio si tratta di quasi 22,2 milioni di euro netti, frutto degli ingaggi ma anche delle scadenze dei contratti dei vari Sottil, Ikoné, Nzola, Kouame, Barak, Brekalo, Infantino, Christensen e Sabiri da smaltire, ai quali il quotidiano aggiunge anche quello di Beltran.

La maggior parte degli esuberi infatti non solo costa molto alla Fiorentitna ogni anno, ma ha anche contratti in scadenza nei prossimi anni. Così, il milione a Sottil vale per due anni, così come l'1,5 a Nzola vale fino al 2027. Beltran - 1,6 a stagione - è in scadenza nel 2028 quindi costerebbe un totale di 4,8 milioni. Questa la tabella del Corriere dello Sport: