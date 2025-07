Sequestrati telefoni, pc e cartelle a casa Pin. Si indaga su una telefonata

L'edizione di Firenze di Repubblica spiega cosa sta emergendo dagli accertamenti fatti dalla polizia scientifica in merito alla morte di Celeste Pin, celebre ex viola trovato senza vita nella sua casa ormai più di una settimana fa. Gli inquirenti hanno svolto un nuovo sopralluogo nella villa a Careggi durato fino a notte, ma soprattutto acquisito materiale che sarà fondamentale per i nuovi accertamenti.

Sequestrati cellulari, cinque computer, polizza vita e cartelle sanitarie con prescrizioni mediche, relative anche alla cura per la depressione che aveva seguito per anni l'ex calciatore. Questa mattina la pm titolare dell’inchiesta, Silvia Zannini — si indaga per omicidio colposo — conferirà l’incarico per lo svolgimento degli esami autoptici che inizieranno già nel primo pomeriggio con alcuni test strumentali e proseguiranno domani con l’autopsia vera e propria. Al medico legale il compito di chiarire ufficialmente il motivo della morte ed escludere qualunque segno di violenza esterna. Gli accertamenti maggiori sono dovuti a una telefonata avuta da Pin nei giorni prima del decesso che secondo alcuni amici lo avrebbe rabbuiato e preoccupato.