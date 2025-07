Allegri corregge il tiro: "Anche i Viola per la Champions. Me n'ero dimenticato, Pioli non me ne voglia"

Ricordate quando le prime dichiarazioni di Massimiliano Allegri in quanto tecnico del Milan, fecero discutere l'ambiente viola tanto da spingere Stefano Pioli a parlarne in conferenza e poi ad appendere nel proprio ufficio l'assenza della Fiorentina tra le pretendenti a un posto in Champions? Ecco, oggi il tecnico milanista ha corretto il tiro e a precisa domanda sulla corsa al titolo, tra le concorrenti per il traguardo dei primi 4 posti ha inserito anche i viola: "Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juve, Atalanta, Roma e Lazio. E la Fiorentina, che l’ultima volta ho dimenticato non perché non volessi citarla.

Pioli non me ne voglia. Ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti".