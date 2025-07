Calciomercato Nzola a un passo dal Pisa: la Fiorentina cederà l'angolano in prestito con diritto

Il Pisa è vicinissimo a chiudere il colpo M'bala Nzola dalla Fiorentina. Come appreso dalla nostra redazione, l'attaccante angolano è a un passo dal passaggio ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto, in un'operazione che viaggia verso la chiusura. Il centravanti si accinge così a restare in Toscana ma con un'altra casacca addosso, non facendo più parte del progetto di Stefano Pioli.

Dopo il Lens, un altro addio

Nella sua ultima esperienza in Francia, al Lens come dicevamo, Nzola non è riuscito a mettersi in mostra. Anzi, a causa soprattutto di alcuni problemi comportamentali si è giocato il riscatto, fissato a 10 milioni di Euro, da parte dei giallorossi. Nonostante un buon girone d'andata con sei gol segnati nelle prime 20 giornate di Ligue1 (uno dei quali al Psg), da febbraio in poi qualcosa si è rotto con il tecnico Still. L'espulsione diretta contro il Nantes per aver scagliato il pallone contro l'arbitro ha poi praticamente chiuso in anticipo tutte le possibilità di riscatto e la sua avventura con Les Sang et Or. Adesso ha fatto rientro alla Fiorentina ma solo di passaggio, non rientrando nel progetto di Pioli ed essendo ormai prossimo al trasferimento al Pisa.