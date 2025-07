I tre giocatori in cerca di rilancio. Ndour, Beltran e Sabiri ci provano

Missione rilancio per tre giocatori. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, sia Ndour che Beltran e Sabiri sperano nella seconda parte di ritiro in Inghilterra per potersi ritagliare un posto nella Fiorentina di Stefano Pioli che sta nascendo.

Il talentuoso marocchino, portato in Italia dall’Ascoli, non ha mai del tutto convinto. E anche stavolta ha cominciato ad allenarsi con gli indesiderati. Un problema fisico di Albert Gudmundsson e la tenacia di volersi rilanciare hanno indotto Pioli a rimetterlo in gruppo, a regalargli minuti a Grosseto e con la Carrarese e a dargli un posto sul charter. Ora sta a lui dimostrare il suo valore.

Gli altri due elementi fortemente attenzionati dal tecnico della Fiorentina sono il giovane centrocampista Cher Ndour, classe 2004 e l’attaccante argentino Lucas Beltran che, dopo l’acquisto di Dzeko e l’arrivo di Fazzini, parte molto indietro nelle gerarchie del reparto offensivo. Per quanto riguarda l'argentino, le voci e il non essere al centro del progetto gli pesano ma Pioli lo testerà nelle prossime amichevoli. Discorso diverso per Ndour che invece ha iniziato alla grande il ritiro estivo e per questo potrebbe avere grandi chance con Pioli in panchina.