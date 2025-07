Su Comuzzo la Premier e il Lipsia. La Fiorentina tratta solo a una cifra

Pietro Comuzzo è uno dei perni della squadra che Stefano Pioli sta forgiando in Inghilterra, mentre proprio dalla Terra d'Albione arrivano sirene di mercato che possono un po' preoccupare. Come riporta l'edizione fiorentina di Repubblica, niente di serio per ora, ma diversi club europei hanno fatto intendere di pensare al classe 2005 protagonista la scorsa stagione si da terzo in difesa che da centrale.

Sunderland, Nottingham Forest e Manchester United sono le tre squadre che ci stanno pensando dalla Premier League, a cui va aggiunto il Lipsia in Germania. In Italia ci aveva pensato il Milan ma per ora ha fatto un passo indietro, per cui le pretendenti arrivano tutte dall'estero. Per ora di offerte ufficiali alla Fiorentina non ne sono arrivate, ma la sensazione è che sul mercato in uscita ad agosto i fari puntati siano tutti su Comuzzo anche se la dirigenza viola - conclude il quotidiano - è disposta a trattare solo per cifre dai 30 milioni in su.