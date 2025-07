Calciomercato Un esubero al passo d'addio. Beltran non è convinto di dire sì al Flamengo

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo



La Fiorentina ha accettato l'offerta da 12 milioni più 3 milioni di bonus presentata dal Flamengo per Lucas Beltran. Adesso la palla passa al giocatore che però non è convinto di dire sì ai brasiliani. Preferirebbe restare in Europa.

Mbala Nzola pronto a dire nuovamente addio alla Fiorentina. È a un passo la cessione dell'angolano al Pisa con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo in caso di salvezza dei nerazzurri.

Nicolussi Caviglia resta in cima alla lista della Fiorentina. Il giocatore retrocesso in Serie B col Venezia vorrebbe tornare subito in Serie A e i viola lo potrebbe accogliere in caso di addio di uno tra Ndour, Richardson e Bianco.

L'altro obiettivo per il centrocampo resta Simon Sohm. Nuovi contatti nelle ultime ore con i suoi agenti. Il Parma non abbassa la richiesta da 20 milioni di euro ma la Fiorentina è convinta di poter arrivare ad un accordo migliore da un punto di vista economico.

Il Galatasaray punta Dodo. Dopo l'acquisto monstre di Osihmen per circa 75 milioni di euro i turchi continueranno a spendere e il brasiliano che non ha trovato l'accordo per il rinnovo con la Fiorentina è nella short list del club giallorosso.