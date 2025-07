Barak, da eroe di Basilea a esubero da sistemare. Lo rivuole l'Hellas

vedi letture

La Nazione parla della situazione legata ad Antonin Barak, eroe di Basilea dimenticato e messo fuori rosa. L’ex Hellas Verona, arrivato con tante attese, non si è mai veramente ripreso da quel gol che ha segnato la storia recente della Fiorentina. Tanti problemi fisici, solo 2 reti in serie a e 3 in Conference, ma di quel giocatore ’talismano' si sono perse le tracce nella periferia del calcio. Dopo l'esperienza al Kasimpasa non è stato riscattato ai 6 milioni pattuiti ed è tornato a Firenze in attesa di rifare le valigie. Per Barak si parla di un possibile ritorno a Verona, sponda Hellas dove il giocatore della Repubblica Ceca era di fatto esploso.

Clicca qui per l'anticipazione di Firenzeviola.it