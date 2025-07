FirenzeViola Beltran tentenna sul Flamengo, Nzola in direzione Pisa: cosa manca per l'uscita delle punte

A piccoli passi, il mercato attaccanti della Fiorentina sta iniziando a muoversi anche in uscita. Se a giugno, infatti, Pradè e Goretti riscattavano Albert Gudmundsson e chiudevano per l’acquisto di Edin Dzeko, si è dovuto attendere luglio inoltrato - quasi agosto - per ottenere qualcosa di un po’ più concreto. Perché e novità delle ultime ore vanno in questa direzione e riguardano da vicino M’bala Nzola e Lucas Beltran, sul cui futuro c'è qualche dubbio in meno.

Nzola in FiPiLi: addio prossimo

Il quadro è più chiaro nei confronti dell’angolano, rientrato dal Lens dopo una stagione neanche troppo positiva. Mai considerato dentro al progetto tecnico di Pioli, nei giorni di ritiro al Viola Park si è sempre allenato in disparte con un gruppetto di giocatori in esubero e in attesa che qualcuno gli tendesse la mano. Detto-fatto, a sbrogliare la questione ci sta pensando il Pisa, trovando un accordo di massima con la Fiorentina per prelevare il centravanti in prestito con diritto di riscatto. Si è in attesa della definizione finale, ma tutto lascia presagire che l’affare sia destinato a chiudersi visto il gradimento di Nzola per i toscani nerazzurri.

Beltran tentenna sul Flamengo

Più ingarbugliata è invece la questione relativa all’argentino. Per la società, Beltran è stato fin da subito un giocatore da considerare in partenza, dopo un biennio deludente in confronto alle aspettative. La dirigenza intende venderlo a titolo definitivo ed è per questo che non sono state prese in considerazione le timide richieste di prestito del River Plate, dove il Vikingo sarebbe anche tornato volentieri essendo cresciuto all’ombra del Monumental. I Millonarios non si sono però mai avvicinati alle volontà della Fiorentina, a differenza del Flamengo, l’unico club che davvero ha attirato l’attenzione dei viola: 15 milioni (12 più 3 di bonus) l’offerta dei brasiliani accettata dal club di Commisso. Se la trattativa non si è ancora conclusa è per lo stesso Beltran, il cui obiettivo - al di là di un rientro al River che sarebbe stato qualcosa di speciale -, una volta appurata la scelta della Fiorentina, è sempre stato quello di proseguire in Europa. Ragion per cui il classe 2001 non ha ancora detto sì ai carioca, mettendo in stand-by un affare che attende solo il suo benestare per andare in porto una volta per tutte.