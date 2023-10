BELTRAN, In gol dopo 2 mesi e quel paragone con Lautaro

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, fu proprio un grande ex viola come Daniel Bertoni a paragonare Lucas Beltran a Lautaro Martinez. Italiano, che lo allena da metà agosto per metterlo nelle migliori condizioni, ci rivede molto del calciatore che è stato Francesco Baiano.

Un po’ di pressione il 9 viola ce l’aveva e ce l’ha naturalmente e allora scusate il ritardo si può dire se Beltran ci ha messo due mesi per sbloccarsi? Si può dire e l’inarrivabile Massimo Troisi perdonerebbe. Due mesi, 8 partite e 260 minuti in Serie A più 203 minuti della quinta partita che stava giocando in Conference League e il “Vichingo” è finalmente tornato a segnare.