BELOTTI, Il Gallo affonda sotto al peso dei tanti fischi

© foto di www.imagephotoagency.it

Tornato per la prima volta da titolare nello stadio che è stato suo per sette anni e accolto da una pioggia di fischi fin dalla lettura del suo nome durante le formazioni. Il preludio ad una serata iniziata male e finita peggio (CLICCA QUI), con Belotti che affonda sotto al peso dei fantasmi dell’Olimpico Grande Torino. 14 palloni toccati, 4 persi, un solo tiro sparato alto dal limite dell’area in pieno recupero del secondo tempo, oltre alla mezza palla-gol al 50’ quando Kayode è riuscito a sfondare bene sulla destra e mettere dentro un cross morbido su cui quel Belotti, versione Toro, si sarebbe catapultato con un'esplosività che ad oggi sembra non esser più sua.

Nella sfida generazionale contro Buongiorno, il difensore classe '99 domina in tutti fondamentali, evidenziando un atletismo che cancella per larghi tratti dalla gara l'ex beniamino, poi compagno di squadra. Belotti esce sconfitto anche nel confronto con Duvan Zapata, quest’ultimo applaudito da tutto il pubblico dopo una prova di strapotere fisico impressionante. Una notte da dimenticare, difficile soprattutto per il clima intorno a lui, ma che non cancella quanto di buono fatto fino ad ora. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.