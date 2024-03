IL PEGGIORE, Belotti soffre i fischi. Male anche Ranieri

Non ci sono grandi voti nello 0-0 tra Torino e Fiorentina maturato nel posticipo di ieri sera all'Olimpico Grande Torino. Una gara che ha visto poche occasioni e tanta fisicità ma ad essere i peggiori in campo, tra i viola, sono stati soprattutto Ranieri e Belotti. Il primo, complice l’ammonizione rimediata dopo pochi minuti per un fallo su Bellanova, gioca uno delle peggiori gare da quando è a Firenze, rischiando di mandare in porta Sanabria su un disimpegno sbagliato alla mezz’ora e venendo sostituito dopo dieci minuti di inizio ripresa per far posto a Mandragora. Il secondo, forse intimorito dalla pioggia di fischi dei sui ex tifosi, non riesce mai a vincere un duello con Buongiorno, facendosi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic soltanto al 90°. Questi i loro voti:

Andrea Belotti

La Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport-Stadio - 5

Tuttosport - 5

La Nazione - 5

Corriere Fiorentino - 5

La Repubblica - 5

TuttoMercatoWeb - 5

FirenzeViola - 5

Luca Ranieri

La Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport-Stadio - 5

Tuttosport - 5,5

La Nazione - 5,5

Corriere Fiorentino - 5,5

La Repubblica - 5

TuttoMercatoWeb - 5

FirenzeViola - 5