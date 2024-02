BECCAGLIA, Quel gesto al Castellani mi ha cambiata

FirenzeViola.it

Empoli-Fiorentina è stata nel 2021 la partita in cui Greta Beccaglia, allora giornalista televisiva a Toscana TV, fu palpeggiata in diretta da un tifoso poi denunciato: "Quell’episodio ha lasciato una traccia negativa nel mio vivere questo lavoro. Come donna, invece, mi ha fortificata", racconta Beccaglia a Repubblica.

"Dico solo che mi è difficile tornare al Castellani quando c’è il derby Empoli-Fiorentina. Ma nella sfortuna sono stata fortunata, perché ho potuto testimoniare in diretta le molestie che le donne subiscono quotidianamente, e in silenzio, senza che ci siano tanti occhi a prenderne atto". Dopo aver raccontato la solidarietà ricevuta ma anche la valanga d'odio che si è riversata su di lei, in merito alle scuse dell'uomo ha raccontato: "No, non si è scusato. Si è giustificato definendo il suo gesto una goliardata. Ma spero che oggi abbia capito che rifarei tutto quello che ho fatto".