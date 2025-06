Biennale per Dzeko, forcing su Immobile. I viola fanno sul serio, Bologna e Milan gli ostacoli

Con le possibili attenzioni di mercato su Kean da tenere d'occhio continuamente, l'assenza di un suo vice effettivo e l'incertezza che regna sul conto di Gudmundsson, la Fiorentina si ritrova a maneggiare un reparto d'attacco che verrà puntellato eccome nel corso del mercato estivo. A parlarne è il Corriere Fiorentino, dove si scrive, per questi motivi sopraelencati, che i viola non sono alla ricerca di un semplice vice Kean ma di veri e propri riferimenti che possano dividere con l'ex Juve le responsabilità dell’attacco. Per questo prosegue il pressing su Edin Dzeko, trentanovenne centravanti del Fenerbache con un passato (importante) tra Roma e Inter per il quale i viola hanno già pronto un contratto biennale e un ruolo da vice-Kean cui aggiungere l’eventualità della coesistenza, sorta di omaggio di benvenuto a Pioli che avrebbe così un riferimento in più per cambiare le carte in tavola, anche a partita in corso.

Ma le attenzioni in Turchia non si fermano solo al bosniaco, visto che anche il profilo di Ciro Immobile viene seriamente preso in considerazione. Rivale di Dzeko nell’altra squadra di Istanbul, il Besiktas, l'ex bomber della Lazio tornerebbe più che volentieri in Italia dove però anche il Milan e il solito Bologna sono alla finestra. La concorrenza degli emiliani (interessati anche a Dzeko) e dei rossoneri è l’ostacolo principale ai due affari tra loro complementari, visto che il primo auspicio resta quello che Kean possa essere il titolare anche il prossimo anno. Stavolta sostenuto o talvolta sostituito da un altro attaccante in grado di non farlo rimpiangere.