Immobile ha voglia di tornare in Italia. La Fiorentina l'ha capito e duella col Milan

Ciro Immobile risulta ora la prima alternativa a Edin Dzeko che la Fiorentina sta vagliando per rinforzare il proprio attacco. Perché se i dialoghi e le trattative per il bosniaco sono già un pezzo avanti, con i viola che hanno sorpassato per il momento il Bologna nella corsa alla punta del Fenerbahce, è notizia delle ultime ore l'inserimento anche sul conto del bomber del Besiktas, con cui Immobile ha siglato 19 reti nella passata stagione.

L'ex totem della Lazio ha portato avanti un'annata sugli scudi ma il desiderio di tornare in Italia si fa forte dentro di lui e la Fiorentina l'ha capito, per questo si è fatta avanti anche col centravanti classe 1990 per sondare il terreno. Sulla Scarpa d'Oro 2020 c'è però anche la concorrenza del Milan, con Allegri che lo vorrebbe con sé per ricostruire i rossoneri dopo l'annata fallimentare chiusa poco fa. Ma per quel che riguarda l'interesse della Fiorentina, nonostante l'attuale vantaggio del Diavolo, La Nazione scrive che ci sono state alcune conferme e che la pista è da seguire passo dopo passo: la strategia di Pradè è chiara, puntellare l'attacco con un giocatore d'esperienza.