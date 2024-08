BATURINA, Ok del giocatore. Sfumato accordo con il club

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi giorni di mercato, Daniele Pradè stava lavorando per portare a Firenze il classe 2003 croato Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria. Secondo quanto riportato da La Nazione, nella serata di ieri la Fiorentina ha ottenuto l'ok del giocatore e ha provato a trattare in serata con la Dinamo Zagabria. I viola hanno trattato con il club croato che chiedeva 20 milioni di euro. La Viola ha risposto con un'offerta di 15 milioni più 5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. I croati però hanno respinto l'offerta.