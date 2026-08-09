Batistuta a Firenze per la partita del 2 settembre. Gli altri ex viola presenti

Batistuta a Firenze per la partita del 2 settembre. Gli altri ex viola presentiFirenzeViola.it
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Ieri alle 13:00Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione celebra il ritorno di Gabriel Omar Batistuta a Firenze per l'appuntamento del prossimo 2 settembre al Franchi per la partita celebrativa delle All Stars viola contro la squadra di Operazione Nostalgia. "Ciao ragazzi, ci vediamo tutti al Franchi", ha detto il Re Leone che come sottolinea il quotidiano si aggiunge alla lista dei grandi ex viola che parteciperanno ai festeggiamenti per il Centenario. Oltre a lui, già confermata la presenza di Frey, Pizarro, Di Livio, Giuseppe Rossi, Dainelli, Mutu, Pasqual, Toldo, Gonzalo Rodriguez e tanti altri. Restano solo altre sei maglie da assegnare.