BARONE, Il mercato viola non è chiuso. Vlahovic...

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso e uomo chiave nella Fiorentina di oggi, ha rilasciato un'intervista a La Nazione, nella quale ha toccato molti temi, cominciando da chi gioca meno: "Ci sarà qualche uscita, chi vuole andare a giocare sarà accontentato, ma staremo anche molto attenti al resto. Non si sa mai, no? Il mercato non è chiuso".

Poi fa il punto su Dusan Vlahovic: "Qualche inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l'accordo non c'è e non ci può essere se qualcuno... Noi, in ogni caso siamo a disposizione. Se c'è stata un'apertura minima da parte dell'entourage del giocatore? Zero. Comunicazioni dalla controparte? Zero. E io avevo chiesto chiarezza, avevo chiesto al suo manager di essere chiari, ma ancora niente. Nessun contatto". Poi lancia un messaggio al serbo, spiegando come sia concentrato da sempre sul gruppo e non sul singolo perché è quello che permette di raggiungere i traguardi come quelli ottenuti in stagione: "Una volta a far bene, ad essere anche il 50% della squadra è un giocatore, la volta dopo il protagonista è un altro. E quella successiva un altro ancora. E' il totale del gruppo che fa la differenza".

Ma chi è che fa parte del gruppo? "C'è la società, ovvero Rocco in primis, poi ci sono io e quindi Pradè: insieme abbiamo creato il gruppo Fiorentina, portando giocatori che credono in quello che fanno". Barone pone l'accento anche sulla vicenda Commisso-Gazzetta e sulla solidarietà arrivata al patron viola: "Tutto questo conferma la responsabilità che noi abbiamo nei confronti degli italo-americani. In loro ci sono i nostri genitori, i nostri nonni... gente che ha fatto sacrifici enormi. E fa male veder denigrare una generazione intera. Commisso e la Fiorentina credete che tollerino di essere denigrati così? Rocco non può accettare certi nomignoli che gli sono stati attribuiti".