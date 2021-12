BANDINELLI, Gol ai viola speciale: ci tenevo tanto

Sulle pagine odierne de Il Corriere Fiorentino viene proposta stamani un'intervista a Filippo Bandinelli, centrocampista classe 1995 nato a Firenze e cresciuto in viola, ma oggi di proprietà dell’Empoli. Ecco alcune delle sue parole che riguardano in particolare il suo passato alla Fiorentina e il suo gol realizzato ai viola in occasione del derby di novembre: «Il girone d’andata è stato positivo, stiamo crescendo, la squadra sta seguendo quello che ci chiede il mister e il segreto penso sia proprio il gruppo. Il derby in casa è stata la partita più emozionante, perché siamo riusciti a fare due gol nel finale e ribaltare il risultato. Ci tenevamo tanto a fare risultato e a dare una gioia ai nostri tifosi: il gol segnato nel derby con la Fiorentina resta speciale perché quella era una partita delicata e ci tenevamo a far bene per gioire insieme ai nostri tifosi nel nostro stadio: rimarrà uno dei momenti per me più emozionanti di questo girone d’andata. I ricordi nel vivaio viola? Sono tutti bellissimi. Quello viola e quello azzurro sono due settori giovanili molto simili, perché tengono a far crescere bene i giovani e cercare di portarli in prima squadra. Entrambe le squadre sono un esempio per tante altre società».