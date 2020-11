BALOTELLI, Spera di ritrovare Prandelli in viola

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Mario Balotelli strizza l’occhio al Brasile, ma continua a correre con lo Sporting Franciacorta in attesa di una chiamata dalla Serie A. E, perché no, da un estimatore di lunga data come Cesare Prandelli, appena arrivato alla guida della Fiorentina. Mario vedrebbe di buon occhio un’avventura in maglia viola sotto la guida Prandelli, c.t. azzurro ai tempi del grande Europeo disputato nel 2012. I due si sono allontanati dopo il Mondiale nel 2014, ma ora le strade potrebbero incrociarsi di nuovo. A meno di una chiamata a sorpresa, Balotelli aspetta.