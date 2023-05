AYROLDI, Diversi 5 dai quotidiani: dubbi sul gol di Jovic

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Questa mattina i principali quotidiani sportivi si sono soffermati sulla direzione arbitrale di Giovanni Ayroldi, tanto criticata in casa Roma nelle ore successive alla fine della partita. Di seguito le valutazioni

Nazione: 6, Primo tempo senza episodi particolari. Proteste poi per il rigore negato per un fallo su Terzic (ma prima Sotil aveva commesso un fallo). Arbitraggio molto inglese, con questo metro Ayroldi giudica regolare anche l’azione di Mandragora sullo stacco di testa prima dell’1-1.

Gazzetta dello Sport: 5, Al 47’ non braccio ma fianco di Mancini su un’incursione di Barak in area romanista. Ancora Mancini rischia con una trattenuta in area su Milenkovic (67’), che Ayroldi valuta di lieve entità. All’82’ Missori atterra Terzic in area, ma Ayroldi (un po’ in ritardo) fischia un fallo precedente subito dal giallorosso da parte di Sottil. Dubbio l’1-1: Mandragora svetta di testa su Missori con l’aiuto di entrambe le braccia.

Tuttosport: 5, Diversi dubbi.

Il Messaggero: 5