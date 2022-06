ATTACCO, Pinamonti primo nome chiesto da Italiano

Adesso la Fiorentina andrà a caccia dell'attaccante. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, Italiano vuole un rinforzo là davanti ed il club è pronto a soddisfarlo. In cima alla lista delle preferenze dell'allenatore viola c'è il nome di Andrea Pinamonti, che ha le caratteristiche ideali per esaltare il gioco viola e di conseguenza il suo. Vede la porta, sa attaccare la profondità, sa fare da sponda, è utile in copertura: è in sintesi un attaccante completo.

Il problema è che l'Inter chiede oltre 20 milioni di euro, ma non è tutto. Sul classe '99 è forte anche il Monza infatti, per questo i viola stanno buttando un occhio anche ad Arkadiusz Milik, rinforzo già auspicato in inverno e secondo nome per il tecnico. Il calciatore però ha espresso volontà di restare e sarà complicato strapparlo al Marsiglia. Gli uomini mercato della Fiorentina ci stanno provando, tenendo comunque ben presenti le candidature di Joao Pedro e Djuric, malgrado non siano primissime scelte. Per quanto riguarda Suarez e Cavani sono invece solo sogni di mezza estate. Almeno per ora.