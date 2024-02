ATTACCO, Belotti nel nulla: i dati sono preoccupanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Undici palloni toccati in 72 minuti. La Nazione parte da questo dato che riguarda la partita di Andrea Belotti a Empoli per analizzare le difficoltà offensive della Fiorentina: anche contro l'Empoli il Gallo è sembrato un corpo estraneo alla squadra, isolato e incapace di legarsi ai compagni. Alla quarta presenza in viola si sono rivisti i problemi del Belotti post-Toro, un giocatore che sembra sempre più involuto.

Scrive la Nazione: "I numeri di Belotti a Firenze parlano chiaro: da quando è arrivato le statistiche contano un solo tiro nello specchio della porta. Ovvero il gol al Frosinone. Nel complesso invece i tiri sono stati cinque, tre contro i ciociari e due a Lecce (traversa compresa)". I dati di Belotti non significano solamente il momento no di un attaccante che da anni fatica a ritrovarsi, ma anche e soprattutto un grido d'allarme per il gioco di Italiano.