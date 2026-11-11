I viola si sono accesi: quattro in particolare possono solo crescere

La Fiorentina sta dando qualche segnale positivo nelle ultime settimane, in particolare per quanto riguarda la mentalità e la capacità di reagire nei momenti di difficoltà. Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il lavoro portato avanti da Paolo Vanoli comincia a offrire riscontri incoraggianti, anche grazie al contributo di alcuni calciatori. Da Njie a Oulai, passando per Pellegrino e Mastantuono, diversi giocatori stanno vivendo percorsi di crescita che potrebbero rivelarsi importanti anche per il rendimento collettivo della squadra.

L'impennata di quattro giocatori

Il quotidiano pone l'accento soprattutto sulla necessità di dare continuità ai progressi compiuti nell'ultimo periodo, evitando di vanificare i passi avanti fatti finora. Lo screening del rendimento dei singoli dice che giocatori come Njie, Oulai, Pellegrino e ovviamente Mastantuono, hanno acceso un percorso personale decisivo e sul quale la natura della squadra può soltanto migliorare.