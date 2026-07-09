FirenzeViola Entusiasmo nella piazza, qualità in campo: Atta convince tutti e Grosso sa già come impiegarlo

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Atta è l'acquisto che convince tutti e riporta entusiasmo. Grosso ha tanta qualità a disposizione e sa già dove utilizzarlo

Doveva essere un altro giorno di Radu Dragusin, è stato il giorno di Arthur Atta. Il blitz nella notte ha portato la Fiorentina a sorpassare con una grande operazione una folta concorrenza, soprattutto quella del Milan che era molto vicino al giocatore. Ma Paratici seguiva da tempo il francese e pur di ottenerlo ha calato una cifra che, pur lasciando una percentuale sulla futura rivendita all'Udinese, lo farà con i bonus l'acquisto più caro nella storia del club. Nonché un colpo che nell'ambiente fiorentino è stato accolto davvero in pompa magna.

Atta porta entusiasmo e duttilità

Con Atta arriva un calciatore che mette davvero d'accordo tutti, anche più di Dragusin, sul quale l'unico timore resta quello dei problemi fisici da scansare. Se non il cosiddetto colpo clamoroso, comunque una trattativa molto pesante, non solo sul piano economico ma proprio per il tipo di giocatore che era amito da tante parti: dalla Serie A alla ricca Premier, l'Udinese era pronta a venderlo e la Fiorentina ha battuto sul tempo anche club più pesanti. Sarà un acquisto che alzerà il livello della metà campo viola e che permeterrà a Grosso di avere estro e fantasia un po' da tutte le parti, essendo un centrocampista in grado di svariare in ogni zona della mediana e della trequarti.

Dove lo vede l'allenatore

L'ha confermato lo stesso nuovo allenatore viola, nella conferenza stampa tenuta questo pomeriggio: "Intanto faccio i complimenti al direttore... qualche giorno fa gli ho scritto e gli ho chiesto se era sicuro che il ragazzo venisse (ride, ndr). Sono contento di questo acquisto, vedo Atta come centrocampista. Ha qualità, quantità e un potenziale grandissimo. Lo vedo come mezzala sinistra". Una risposta che in primis evidenzia il grande lavoro fatto da Paratici, in secundis sottolinea la zona di campo in cui Grosso vede meglio il giocatore. Che dopo le visite mediche di oggi, non vede l'ora di mettersi all'opera col giglio cucito sul petto.