ATA-FIO, È la gara degli ex con il dente avvelenato

L'edizione odierna de La Nazione dedica questa mattina un approfondimento sui tanti ex della sfida di domani tra Atalanta e Fiorentina (in particolare quelli in casa nerazzurra) che potrebbero far male ai viola, come spesso accaduto in passato. Basta pensare all'ultimo turno di campionato, dove in gol è andato Marko Pjaca. Ilicic coi tifosi viola non è mai riuscito a trovare un feeling speciale e ha la sua ex squadra tra i «bersagli» preferiti. Da ex, ha già fatto piangere i viola quattro volte. In porta, l’altro ex, Gollini, il baby che aveva iniziato a muovere i primi passi nel vivaio viola prima di trasferirsi al Manchester United, vuole recuperare il tempo perso per via dell’infortunio al ginocchio dello scorso agosto. Chiusura ancora con l'attacco e con l'ex Muriel, grande rimpianto dei viola che non riuscirono a riscattarlo nell'estate che portò al passaggio di proprietà tra i Della Valle e Commisso.