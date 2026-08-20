Antognoni-Fiorentina e l'amore ferito. La ricostruzione del Corriere della Sera

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Sulle pagine del Corriere della Sera c'è spazio per la storia legata alla probabile assenza di Giancarlo Antognoni ai festeggiamenti per il Centenario della Fiorentina. Il giocatore più iconico della storia viola ha respinto l'invito di Giuseppe Commisso e ha fatto sapere che non ci sarà. 429 partite e 72 gol in maglia viola, quindici anni sempre sotto la stessa bandiera dal 1972 al 1987.

Antognoni ha lottato per lo scudetto e per evitare la retrocessione, ha festeggiato i cinquant’anni della Viola in campo, non ha chiesto la cessione neppure di fronte alle insistenze della Roma e per la Fiorentina ha rischiato la vita, il 22 novembre 1981 dopo uno scontro con Silvano Martina, salvato dal medico sociale del Genoa, Pierluigi Gatto e dal massaggiatore viola «Pallino» Raveggi. «Voi non sapete cosa ho provato in questi cinque anni», ripete agli amici, sempre tanti, con cui beve il caffè ogni mattina alla Pasticceria Cesare, a due passi da Coverciano e 5 minuti a piedi dal Franchi. Proprio perché non lo sappiamo, ci asteniamo dal commento, ma come dice Cesare Prandelli, un altro che si è fatto adottare da Firenze, «il Centenario della Fiorentina senza Antognoni è come andare alla messa senza il prete». I vecchi compagni hanno provato a convincerlo, neppure Silvio Baldini ci è riuscito.