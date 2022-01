AMRABAT, Viola vuole 20 mln. Pista Lo Celso viva

Spazio ai temi legati al calciomercato viola sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze): come spiega il quotidiano, da Londra il Tottenham insiste per Amrabat e l’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. La Fiorentina ha aperto alla cessione a patto che l’esborso finale sia comunque vicino ai quasi 20 milioni spesi due anni fa per acquistare il calciatore dal Verona. Ma con gli Spurs le trattative potrebbero non esaurirsi qui: dall’Argentina nelle ultime ore è salita fortemente alla ribalta la candidatura di Lo Celso: il centrocampista è ai ferri corti con Conte e la piazza di Firenze è molto gradita, anche considerando la sponda di Gonzalez e Quarta e di Burdisso. L’operazione non è comunque semplice un po’ per l’ingaggio del giocatore, 3,5 milioni di euro, un po’ perché c’è da capire se potrà essere legata a Amrabat. Nonostante le smentite dei viola, i contatti ci sono e si lavora a un prestito.