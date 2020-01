Il Napoli è pronto a bloccare Sofyan Amrabat per giugno. Secondo La Nazione, la Fiorentina ha pertanto due possibilità: superare la proposta azzurra (spendendo circa 30 milioni), o lasciar decidere il giocatore sperando che lo stesso faccia sponda sul Verona per spingere la trattativa in direzione Firenze, evitando così che il prezzo dell'affare lieviti.