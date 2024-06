AMRABAT, Rientri e riflessioni della Fiorentina del futuro

FirenzeViola.it

Sofyan Amrabat, di ritorno dal prestito al Manchester United, è il primo nome da valutare per il mercato estivo della Fiorentina: Pradè è già in contatto con il Galatasaray per una possibile cessione, visto che il contratto del centrocampista scade nel 2025. Ma quello del marocchino non è l'unico caso di calciomercato sul quale il direttore sportivo viola dovrà lavorare. Infatti, come sottolinea nelle sue pagine il Corriere dello Sport, alla fine del mese scadranno i prestiti di oltre 20 giocatori che faranno ritorno alla Fiorentina, tra cui Josip Brekalo, di ritorno dall’Hajduk Spalato, e Abdelhamid Sabiri, con entrambi i contratti in scadenza 2026.

La dirigenza viola ha le idee chiare su alcuni giocatori, mentre per altri tra cui Niccolò Pierozzi, si deciderà durante la preparazione estiva . L’esempio di Luca Ranieri, inizialmente esubero e poi punto di riferimento della squadra, è significativo. Riflessioni in corso anche per Bianco, Distefano, Amatucci e Dalle Mura, pronti a rientrare a Firenze, insieme a giovani come Munteanu, Ferrarini, E. Pierozzi e altri. Sarà dunque un’estate di decisioni importanti per costruire una Fiorentina del futuro.