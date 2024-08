AMRABAT, Offerta bassa del Fener. E lui vuole la Premier

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornate da separato in casa per Sofyan Amrabat alla Fiorentina, sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio che fa il punto sulla situazione del centrocampista marocchino.Nelle ultime ore le richieste più insistenti sono arrivate dalla Turchia e in particolare dal Fenerbahçe di José Mourinho. È proprio l’allenatore portoghese che sta pressando per avere il marocchino con sé, ma l’offerta da 10 milioni avanzata nelle ultime ore non soddisfa pienamente la società di Rocco Commisso, così come il giocatore che vorrebbe tornare in Premier League e attende fiducioso un rilancio del Manchester United. Che però, finora non si è fatto vivo.