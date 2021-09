ALLENATORI, Sono tornati i toscani: che litigi

Sono di nuovo tanti gli allenatori toscani in Serie A, 7 per la precisione. E come sottolinea il Corriere Fiorentino sono anche litigiosi, gli unici che possono tenere testa a Jose Mourinho. Dopo tre giornate Spalletti è già parso in ottima forma spiegando in conferenza un diverbio con Allegri colorito da un "maremma impestaha" che ha girato come una trottola sui social e in tv. Qualcosa di simile è successo anche con Sarri, che si è arrabbiato con Saelemaekers dopo un atteggiamento che non è piaciuto all'ex Napoli e Juventus durante Milan-Lazio. Dionisi invece ha un sorriso largo quando Mourinho gli fa spazio ai microfoni di DAZN. Sono tornati gli allenatori toscani in Serie A.